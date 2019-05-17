İmamoğlu’nun vaadi hayata geçti! Öğrencilere akbil artık 40 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle indirimden faydalanmaya başlayacak.

ÖĞRENCİLERE AYLIK MAVİ KART 40 TL OLDU

İBB Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, öğrenciler için aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis'te alınan bir diğer kararla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) , Açık Öğretim Sınavı (AÖF), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) gireceklere toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

15 – 16 Haziran'da YKS, 25 – 26 Mayıs'taki AÖF, 1 Haziran'daki LGS ile 14-20-21 ve 28 Temmuz'da yapılacak KPSS'ye girecek öğrenci, memur adayları ve sınav görevlileri sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek.

ÖĞRENCİLER’DEN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Aylık öğrenci toplu ulaşım ücretinin 40 liraya inmesini sosyal medyada değerlendiren öğrenciler Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti. İstanbul dışında yaşayan öğrenciler ise belediye başkanlarına benzer oranda indirim istediğini iletti.