İmar Barışı için koca ormanı talan etmiş

Eski Mezitli Mahallesi'ndeki deniz manzaralı 15 dekarlık alan içinde çam, okaliptüs, çınar gibi farklı türlerde 300 ağacın olduğu ormandaki ağaçlar, bir gecede yok edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazinin traktörlerle sürülüp ardından limon fidanları dikildiğini tespit ederek suç duyurusunda bulundu. Uzman kişilerce yapılan keşif sonrası limonları eken kişinin Fatma Kucur olduğu tespit edilerek hakkında Orman Bölge Müdürlüğü'nce dava açıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ağaç katliamının 2018 yılı Nisan ayında tespit edildiğini ve işlem yapıldığını belirtildi. Açıklamada, “Hakkında adli işlem başlatılan söz konusu vatandaşın geçtiğimiz yıl çıkarılan imar Barışı uygulamasından yararlanmak amacıyla bölgeye bir konteyner yerleştirdiği, dikilen çamların sökülerek yerlerine fidan dikildiği bilgisi verilen açıklamada, bu kez 2019 yılı Nisan ayında adli işlem başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Fatma K.'nın mahkemenin olay yeri keşfi sırasında, “Burası 2000 yılında bizim yerimizdi. Sonra orman oldu. Ağaçları kesip yerimizi almak istedik. İçindeki ağaçları da ben kesmiştim, kestiğim ağaçların yerine yeniden limon fidanları diktim” dediği öğrenildi.

Bölgeye yeniden limon fidanlarının ekildiği gelen bilgiler arasında.

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