İmar Barışı’nda başvurular ne zaman bitecek? Son gün ne zaman? İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

Başladığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon kişinin başvuru yaptığı İmar Barışı’nda son gün ne zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. İmar barışı başvurusu yapmak isteyenler bu sürecin ne zaman biteceğini ve başvuruları nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte imar barışına dair detaylar…

İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019’a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019’e kadar uzatıldı.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da iş yerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.

İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.