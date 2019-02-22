İMO Başkanı Nusret Suna: Bilirkişi raporunda gerçekler gizleniyor

İstanbul Kartal'da 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın inşaatı sırasında kullanılan betonun, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, bundan dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu vurgulanmıştı. Raporda; binanın yapım sürecinde rol alan kişilerin, olayda kusurlu olabileceği kanaatine varıldığı da belirtilmişti.

2 TEKNİK ELEMAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“BÜTÜN SUÇU TEKNİK ELEMANLARA YIKILDI”

Bilirkişi raporu ile ilgili Sözcü’ye konuşan İMO Başkanı Nusret Suna çarpıcı tespitlerde bulundu. Suna “Ne yazık ki, her zaman olduğu gibi mevcut durumu açıklıkla tartışmak, sorumluluk üstlenmek, yapılan hataları samimiyetle kabullenmek, bir daha yaşanmaması için ve neler yapılabileceğine dair sahici tartışmalar başlatmak yerine, tabiri caizse birkaç günah keçisi bularak, bütün suçu teknik elemanların üzerine yıkarak sorumluluktan kurtulma yolu seçildi.” dedi.

“FACİANIN NEDENİ KAÇAK KAT”

Bilirkişi raporunda kaçak katların örtbas edildiğini savunan Suna, “Tabii ki deniz kabuklarıyla inşaat yapmak yıkıma bir sebeptir. Ama bu şekilde yapılan birçok bina var. Burada en büyük sorun kaçak kattır. 5 katın üzerine 3 kat kaçak yapı çıkarsanız o binanın yıkılması kaçınılmaz bir gerçektir. Bina yükü taşıyamamış ve yıkılmış. Bugünkü facianın nedeni, yapım aşamasındaki hatalarla birlikte, kaçak kat yapılmasını, zemin katındaki dükkan tarafından kolonların kesilmesini de kapsayan bütün bir süreci içermektedir” diye konuştu.

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