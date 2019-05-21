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İmsak vakitleri 2019: Sabah namazı saat kaçta? İşte il il imsak vakitleri…

Yılın en kutsal ayı olan Ramazan rahmet ve bereketin timsalidir. Milyonlarca Müslüman Ramazan ayını sevinç ve heyecan içerisinde idrak ediyor. İslamın beş şartından biri olan oruç bu ay bütün Müslümanlara farz. Müminler internetten ‘Sahur ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Diyanet’in yayınladığı 2019 yılının imsakiyesi ve il il sahur vakitleri…

21:35 -
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İmsak vakitleri 2019: Sabah namazı saat kaçta? İşte il il imsak vakitleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı imsakiyesini resmi internet adresinden yayınladı. Bu yıl 29 gün oruç tutacağız. Ramazan ayında etrafı huzur ve bereket sarıyor, Kur’an’da Allah’ın rahmetinin bu mübarek günlerde daha çok arttığı belirtiliyor. Milyonlarca mümin hayatını sabah ezanı saatine göre organize ediyor. Peki sabah namazı saat kaçta? İşte il il imsak vakitleri…

İL İL İMSAK VAKİTLERİ

ANKARA İMSAK VAKTİ

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

İZMİR İMSAK VAKTİ

ANTALYA İMSAK VAKTİ

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