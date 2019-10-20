İnanılmaz! Çok tehlikeli türe Bakanlık onayı

Tehlikeli bir ırk olan, insanlara yönelik birçok saldırı olayına karışan ve beslenmesi ile üretilmesi de kanunen yasak olan “Dogo Argentino'' cinsi köpekler için dernek kuruldu. İçişleri Bakanlığı da bu köpeklerin üretilmesi ve reklamının yapılmasını öngören derneğin tüzüğünü onayladı. Hayvan Hakları Koruma Kanunu gereği bu köpeklere el konulması, kısırlaştırılması ve sahiplerine 7 bin 802 lira ceza verilmesi gerekiyor.

Tarım Orman Bakanlığı bu gelişme üzerine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne (Eski Dernekler masası) yazı yazarak “Derneği kapatın'' dedi. Bakanlık ise “Siz idari yaptırım uygulayın, tüzüğünü değiştirsin'' cevabını verdi. İnternetten de satılan bu köpeklerin kimliklerine “Buldog'' yazılarak, el konulması ve kanunun uygulanmasının engellendiği de bildirildi.

BAKANLIK YASAYI UYGULAMIYOR

Tarım Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Hayvanları Koruma Müdürü Hayriye Eren “Bu ırk kanuna göre yasak ama derneği var'' dedi. Eren TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyelerine şunları söyledi:

“İzmir'deki bu derneğin tüzüğünde reklamını yapmak ve üretmek, yazmasına rağmen, Dernekler Masası onaylamış. Üretmek, sergilemek, ülkeye girişi kanunen yasak. Bakanlık Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, derneğin kesinlikle kapatılması gerektiğini yazdık ama ‘İdari yaptırım uygulayın, tüzüğünü değiştirsin' dediler. İngiltere'de bir hayvanın yasaklı ırk olması için karnesinde Pitbull veya Dogo Argentino yazması gerekmiyor. O hayvana benzemesi bile yeterli. Hayvana el konuyor barınağa götürülüyor ve sahibine da 6 ay hapis cezası veriliyor.''