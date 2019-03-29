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İnce: Soyuluyoruz güzel kardeşim

Edirne’de partisinin mitinginde halka seslenen CHP’li Muharrem İnce, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Boğaza geldiğinizde Demirel’in yaptırdığı köprüden geç 3,5 TL, Özal’ın yaptırdığı köprüden geç 3,5 TL, oradan devam et Erdoğan'ın yaptığı köprüsünden geç 72 TL neden? Soyuluyoruz güzel kardeşim" dedi.

Tamer YAVUZ
17:33 -
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İnce: Soyuluyoruz güzel kardeşim

Edirne'de CHP'ye destek amaçlı bulunan Muharrem İnce, Belediye Başkanı Recep Gürkan'la geldiği Saraçlar caddesinde halka seslendi. Yaptığı konuşmada CHP'nin Belediye Başkanı adayı Recep Gürkan'a halktan destek istedi.

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“RECEP'İN KÖPRÜSÜNDEN BELEŞ GEÇİR DE GÖREYİM”

Kent merkezinde yoğun bir kalabalığa seslenen İnce, “Bakan'ın biri çıkıyor ‘Oyunu AKP'ye ver mahşerde berat belgeniz olsun’ diyor. Sırat köprüsünden geçme garantisi veriyor bize ‘Oyunu bana ver seni, sırat köprüsünden geçireyim’ diyor. Hepimizin Allah inancı var. Bakın onlara şunu diyeceksiniz; ‘Bak benim güzel kardeşim Allah’ın köprüsüne karışma, oradan kim geçer kim geçmez bilemem. Sen beni Recep'in köprüsünden bir kere beleş geçirsene göreyim’ diyeceksiniz” şeklinde konuştu. DHA

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