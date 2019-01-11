Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP teşkilatını ziyaret eden ve parti üyeleriyle bir araya gelen Muharrem İnce, “Türkiye aynı esnaf lokantası gibi" dedi.

İnce, “Önümüzde bir seçim var. Bugünlerden sonra televizyonlarda şunları duyacaksınız; sınır ötesi harekat, FETÖ'nün iadesi, mazotta indirim, asgari ücreti artırdık, değişik kalemlerde indirim. 31 Mart'tan sonra ise bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. Türkiye aynı esnaf lokantası gibi. Esnaf lokantası olan arkadaş gezmeye gidecek; kasayı kime bırakır? Ya oğlana, ya damada ya da geline bırakır. Türkiye de böyle işte. Türkiye'nin kasası damada teslim edilmiş. Kasa damatta. Bu gidişe dur dememiz lazım. Dur diyemezsek hazineyi damada bağladı, darphaneyi de oğlana bağlayacak. Buradan çıkışın yolu 31 Mart’ta belediyelerden geçiyor” diye konuştu.

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31 Mart seçimlerine kadar tekrar ziyarette bulunacağını belirten İnce, CHP Çan Belediye Başkan adayı Bülent Öz'e de tam destek verdiğini ifade etti. İHA