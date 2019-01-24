İnce, Bahçeli’nin o sözlerine cevap verdi

Ankara’da partisinin Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı’na katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefinde CHP’li Muharrem İnce vardı. İnce’ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli’nin, “İnce ince nifak taşları döşeyen, orada burada partisinin genel başkanının hedef alan bir zat da cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin üslubudur” sözlerine Muharrem İnce’den sosyal medyada yanıt geldi….

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İnce, kendi sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

“Sayın Bahçeli hakaret, söylenene haklılık kazandırmaz. Ben size bir yerel seçimin olası sonuçlarının ülke için beka sorunu olarak görülmesinin yanlış olduğunu bir kez daha anlatayım.”

“Bu ülkenin birliği ve bütünlüğünün tek garantisi milletin özgür iradesiyle oluşturduğu birlik ruhudur. Birlik ve beraberlik için milletin iradesinin ortaya koyduğu bu anlayışın üzerinde bir irade yoktur.”

“Seçimler bir ülkede milletin birlik ruhunun, uzlaşma halinin vaz geçilmez aracıdır. Bir ülkenin geleceği için gerçek sözleşme özgür seçimlerle sağlanır. Bunu gerçekleştirmek, ülkemize, milletimize olan sorumluluğumuzun gereğidir.”

“Bir yerel seçim her ne kadar ulusal düzeyde sonuçlara yol açsa da sonuçta yerel seçimdir. Kapsamı Belediye Hizmetleriyle sınırlıdır.”

“Seçimin olası sonuçları üzerinden ülke için beka tehlikesi var demek, seçimi yerel seçim olma gerçekliğinden uzaklaştırır. Böyle bir tavır baştan seçimlerin güvenliği ve güvenirliği için demokratik ortamın yok edilmesi demektir. Demokratik meşruiyetin rafa kaldırılması demektir.”

“Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur.”

“Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine beka sorunu var diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur.”

“Türkiye'deki tek adam rejimini sorgulatmamak için seçimlerin iktidar partisi tarafından kazanılması gerektiğini söylemek, kendini muhalefet olarak tanımlayan biri için gerçekten zekâ sorunudur.”

“Evet Türkiye için ciddi anlamda beka sorunu vardır. Örneğin, ülkenin ekonomik durumu bir beka sorunu yaratacak duruma gelmiştir. Böyle bir sorunu Türkiye'ye yaşatanlara hesap sormayıp var olan düzenin devamına göğsü siper etmek bir zekâ sorunudur.”

“2011'de Suriye'de başlayan olayların Türkiye için bir tehdit olacağı yönündeki bütün uyarıları dikkate almadan bu sorunları var edenlere göğsü siper etmek bir beka değil zeka sorunudur. Ben bu kadarını hatırlatayım.”