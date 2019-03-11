İnce’den Bahçeli’ye: Aday olsaydınız sizi de ziyaret ederdim

Muharrem İnce twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı:

“Sayın Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Edine Cezaevi'ne yaptığım ziyareti diline dolamış. Ben seçimler öncesinde YSK tarafından adaylığı kabul ve ilan edilen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim, ortağınız Erdoğan'ı da ziyaret ettim.

Siz de andımızı yasaklayan, tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıran Erduğan'a destekçi olmayıp Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız sizi de ziyaret ederdim.

Patlıcanı yazın yersiniz de andımız ve tabelalardaki Türkiye Cumhuriyeti için hangi mevsimi bekliyorsunuz?”