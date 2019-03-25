İnce’den beka açılımı: Bahçeli-Erdoğan koltuk aşkı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, partisinin Çanakkale Biga'da düzenlenen mitinginde konuştu.

“BAHÇELİ ERDOĞAN KOLTUK AŞKI”

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde beka meselesine değinen İnce, “Bu beka seçimi değil, zeka seçimi. Eğer illa da beka diyecekseniz; bekanın açılımı Bahçeli, Erdoğan, Koltuk, Aşkı,” dedi.

İnce'nin konuşmasından satır başları şu şekilde; “Beka sorunumuz var diyorsunuz. Ya İçişleri Bakanı diyor ki teröristleri öldürdük. Türkiye'de 750 tane terörist kaldı diyor. Eğer 750 terörist kalmışsa ordumuz 750 terörist ile baş edemiyor mu? Ordumuz güçsüz mü? Ordumuz güçsüzse söyle bize hepimiz askere gidelim. Başlarken daha dedim. Bu Beka seçimi değil, zeka seçimi dedim. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz merak etmeyin. Eğer illa da beka diyecekseniz; BEKA, Bahçeli, Erdoğan, Koltuk Aşkı. Güzel kardeşim siyasetçi toplumu yönetmeye adaydır. Siyasetçi meydana gelecek, ekonomiyi konuşacak. Tencereyi konuşacak. Et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor. Aş mı pişiyor, taş mı pişiyor? Bak Millet et yemek için Kurban Bayramını bekliyor. Bunları konuşacaksınız.”

“BATSIN SİZİN GAZETECİLİĞİNİZ”

Konuşmasında iktidar yanlısı medyayı da sert bir dille eleştiren İnce, sözlerini şu cümleler ile sürdürdü; “Türkiye'de satılık bir medya var. Bakın günde dört beş yerde miting yapıyorum. Basında tık yok. Şu telefonlarınızı bir açar mısınız? Herkes canlı yayına geçsin. Televizyonlarınız, gazeteleriniz sizin olsun, milletin gönlü bize yeter. Yazamıyorsunuz, gösteremiyorsunuz, gazeteciyim diye geçiniyorsunuz. Televizyon stüdyolarında oturuyorsunuz. Konuklarınız karşınızda tam yayına başlıyorsunuz. Saraydan biri de yayına başlıyor. Misafirlerinize diyorsunuz ki bir dakika siz bekleyin, size çay kahve söyleyelim. 1 saat 45 dakika misafirlerinizi orada bekletiyorsunuz. Sarayında kilosu 8 bin lira çay içen beyefendinin keyfi geliyor konuşması bitiyor, konuklarınıza dönüyorsunuz. Evet sayın seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batsın sizin gazeteciliğiniz, batsın sizin televizyonculuğunuz.”

Muharrem İnce'nin konuşmasının ardından Millet İttifakı Adayı ve mevcut Belediye Başkanı İsmail Işık, listesindeki belediye meclis üyesi adaylarını vatandaşlara tanıttı.

Program ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ne yürüyüşün ardından sona erdi.