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Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Fords’un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışması programını ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor. İzleyiciler "Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Fords'un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur? " sorusunun cevabını merak ediyor.

22:40 -
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Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Fords’un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur?

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google'dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı filminde Harrison Fords’un canlandırdığı karakter nükleer patlamadan hangisinin içine saklanarak kurtulur?

A.Buzdolabı B. Sandık C. Çöp Konteyneri D. Banyo Küveti

CEVAP: BUZDOLABI

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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Son güncelleme: android-time 22:44 21.01.2019
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