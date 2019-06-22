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İnegöl’de 2 kişinin öldüğü kazada intihar şüphesi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.

21:14 -
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İnegöl’de 2 kişinin öldüğü kazada intihar şüphesi!

Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.

Otomobil iki parçaya ayrılırken,  sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİN’DE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP ORTADAN 2 YE BÖLÜNEN ARAÇTAKİ 2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ.

Araçtaki ‘Ben ve Güven’ başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor.  DHA

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