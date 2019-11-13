‘İngiliz Ajan’ soruşturmasında ‘İsrail’ detayı!

James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabah saatlerinde Beyoğlu'na bağlı Kemankeş Mahallesi'ndeki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Dünyanın dikkatle izlediği olay, ‘155 Polis İmdat' hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.

Polisi telefonla arayan Kılıç Ali Paşa Hamamı görevlisi, ceset konusunda bilgi vermiş ve bunun üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Güvenlik güçleri, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier’in düştüğü binada bir pencerenin açık olduğunu tespit etti.

Binanın kapısı ise zilin defalarca çalınmasına rağmen açılmadı. Uzun uğraşların ardından kapı çilingir yardımıyla açıldı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg kapıyı açınca, ölen kişinin eşi James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu anlaşıldı.

Emniyet yetkililerine bilgi veren Emma Winberg’in eşinin olay günü çok stresli olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinin 10 yıldır depresyon hapı kullandığını söyleyen Winberg’in” “Saat 02.30’da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30’a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenildi.

Winberg’in uyku ilacı aldığı için kapıyı geç açtığı tahmin ediliyor.

‘İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR'

Eşinin öldüğünü polislere kapıyı açtığında öğrendiğini aktaran Winberg’in, daire kapısının güvenlikli olduğunu söylediği bilgisine de ulaşıldı.

Kapının şifreli olduğunu; sistemde eşinin, çalışanların ve kendisine ait şifre tanımlamalarının yer aldığını ifade eden Emma Winberg’in de kocasının intihar etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çalışmalarını çok yönlü sürdüren ekipler, Mesurier'in eşi Emma Winberg'in tırnaklarından da doku örneği aldı.

IRAK’TA TANIŞMIŞLAR!

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler iki isimle ilgili yeni bilgilere de ulaştı. Buna göre; James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Winberg, 2008 yılında Irak’ta tanışmış.

İsveç asıllı Emma Winberg’in, Irak’ta katıldığı Beyaz Miğferliler’in kurucusu olan kocası ile Bağdat’ta tanışıp sonrasında evlendikleri öğrenildi.

İSRAİL’DE İNGİLTERE İÇİN ÇALIŞMIŞ!

Hayatının büyük bölümünü ‘sivil toplum kuruluşlarında’ çalışarak geçiren Emma Winberg’in 2002-2004 yılları arasında da İsrail’in Kudüs kentinte, İngiltere konsolosluğunda çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Winberg’in Kudüs’te hangi görevde olduğu ise henüz öğrenilemedi.

BEYAZ MİĞFERLİLER KİMDİR?

Suriye'de muhaliflerin ve Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Miğferliler; (Baretliler) Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla ve ajanlık faaliyetlerine hizmet etmekle suçlanıyor.