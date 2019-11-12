‘İngiliz Ajan’ soruşturmasında yeni gelişme: Eşinden doku örneği alındı

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak ‘Suriye hükümetine karşı siyasi propaganda yapıyor' eleştirileri de alan Beyaz Baretliler grubunun destekçisi Mayday Rescue Vakfı'nı kuran İngiliz vatandaşı James Le Mesurier, Beyoğlu'nda ofis olarak kullandığı evin penceresinden yatak odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

İntihar olarak değerlendirilen olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

AYAKLARI ÜZERİNE DÜŞMÜŞ: İTİLMEMİŞ, ATLAMIŞ İDDİASI…

Elde edilen bilgilere 3. kattan atlayan Le Mesurier'in ayaklarındaki ve ellerindeki kırıklar detaylıca incelendi. İncelemeler sonucu, Le Mesurier'in pencereden düşmediği, atladığı ihtimali ağırlık kazandı. Polis ise, genellikle yüksekten atlama sonucu ayaklarda fazla kırıklar oluştuğunu belirterek intihar ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

EŞİNİN TIRNAKLARINDAN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan çalışmalarını çok yönlü sürdüren ekipler, Le Mesurier'in eşi Emma Hedving Christina Winberg'in tırnaklarından da doku örneği aldı. Ayrıca eşinin ifadesinde, olaydan 6-7 saat önce bir arkadaşlarıyla buluştuklarını, saat 19.00'dan itibaren de hep evde olduklarını söylediği öğrenildi.