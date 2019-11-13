‘İngiliz Ajan’ın eşi konuştu…

Olay sabahı cesedin bulunması ‘155 Polis İmdat’ hattına yapılan bir ihbarla gerçekleşti.

HAMAMCI FARK ETTİ

Polisi telefonla arayan bir kişi kendisini Kılıçali Paşa Hamamı görevlisi olarak tanıtarak, ceset konusunda bilgi verdi. Bunun üzerine, olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurie'in düştüğü binada bir pencerenin açık olduğunu gördü.

Pencerenin açık olduğu binanın kapısı, zilin defalarca çalınmasına rağmen açılmadı.

Uzun uğraşların ardından kapı açıldı. İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Wınber kapıyı açınca, ölen kişinin kocası İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurie olduğu anlaşıldı.

OLAY GÜNÜ STRESLİYDİ

Emniyet yetkililerine bilgi veren Emma Hedvig Christina Winber'in kocasının olay günü çok stresli olduğunu söylediği öğrenildi. Kocasının 10 yıldır depresyon hapı kullandığını iddia eden Winber'in” “saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenildi. Winber'in uyku ilacı aldığı için kapıyı geç açtığı anlaşıldı.

‘İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR’

Eşinin öldüğünü polislerin kapıyı açtığında öğrendiğini söyleyen Winber'in, daire kapısının güvenlikli olduğunu söylediği bilgisine de ulaşıldı.

Kapının şifreli olduğunu; eşi, çalışanlar ve kendisine ait şifre tanımlamalarının yer aldığını ifade eden Emma Hedvig Christina Winber'in de kocasının intihar etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Winber, kocasının uzun süre streste olduğunu iddia etti.

KIRIK ŞEKLİ İNTİHARI KUVVETLENDİRİYOR

Cesedin üzerinde yapılan incelemelerde ise ayakta kırık olduğu kemiğin ise dışa doğru çıktığı öğrenildi. Ayrıca, James Gustaf Edward Le Mesurie'in başında ve burnunda kırık bulunduğu belirtildi.

Başta ve burundaki kırıkların yerde düşmeye bağlı olduğu öne sürüldü. Uzmanların değerlendirmesine göre, ayak kırılma şekli de intihar iddialarını güçlendiriyor.

EŞİNİN TIRNAKLARINDAN DOKU ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan çalışmalarını çok yönlü sürdüren ekipler, Le Mesurier’in eşi Emma Hedving Christina Winberg’in tırnaklarından da doku örneği aldı.