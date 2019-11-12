İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı!

İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜL YAPRAKLARI DÖKTÜ

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier’in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier’in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı.

“YAPTIKLARIN İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Çiçeğin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin’ notunun yer aldığı görüldü.

Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier’in ailesine adına bıraktığını ifade etti. DHA