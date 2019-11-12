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İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı!

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

20:21 -
Haberler Gündem
İngiliz ajanın ofisinin önüne çiçek bırakıldı!

İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bırakılan çiçekte bir de not vardı. DHA

GÜL YAPRAKLARI DÖKTÜ

Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier’in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier’in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı.

Çiçeği bırakan kadının iş arkadaşı olduğu öne sürüldü. DHA

“YAPTIKLARIN İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Çiçeğin üzerinde ‘Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin’ notunun yer aldığı görüldü.

DHA

Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier’in ailesine adına bıraktığını ifade etti. DHA

DHA

DHA

 

 

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Gül istanbul Polis
Son güncelleme: 20:29 12.11.2019
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