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İngiliz turist hepimize ders verdi!

Antalya'da dün sabah yaşanan bir olay hepimize ders verecek cinsten çıktı. Finike sahilinde bir İngiliz kadın turist, erken saatlerde tek başına sahildeki çöpleri toplayıp, çöp konteynerine boşalttı. Görevli olmayan turistin bu davranışı özellikle sahillerimizde yaşanan kirlilikten sonra taktir topladı.

16:08 -
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İngiliz turist hepimize ders verdi!

Antalya’nın Finike sahilinde her sabah yürüyüş yapan araştırmacı Berati Arıcan, dün saat 10.00 sıralarında, bir kişinin elinde çöp poşetiyle çöpleri topladığını gördü. Bunun üzerine kadının yanına giden Arıcan, görevli olup, olmadığını sordu.

İNGİLİZ TURİST ÇIKTI

Çöp toplayan kişinin İngiliz turist olduğunu öğrendiğini belirten Arıcan, “Elinde eldivenler ve çöp poşetiyle sahildeki bütün çöpleri topladıktan sonra götürüp bir çöp konteynerine boşalttı. Biz atıyoruz, turist olarak gelmiş ve o topluyor. Gerçekten kendimden utandım. Sahillerimizin, çevremizin, doğamızın korunması ve kirletilmemesi için aileden başlayıp, okullarda da devam ettirerek ciddi bir bilinçlendirme ve eğitim çalışmasına ihtiyacımız var” dedi.

GÖRÜNTÜLER TAKTİR TOPLADI

Berati Arıcan, İngiliz kadın turistin sahilde çöpleri topladığı anlara ait görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. İngiliz turist, sosyal medyada övülürken, birçok kişi de öz eleştiride bulundu. (DHA)

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