İngiltere’de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul’da sahte pasaportla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve İngiltere’de yaşayan O.Ö’nün (40) Türkiye’ye geleceği bilgisi üzerine emniyet mensupları çalışma başlattı.

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HAVALİMANINDA YAKALANDI

O.Ö, sahte pasaportla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

37 ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNİN İSMİNİ VERDİ

O.Ö’nün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadesinde, terör örgütünün İngiltere başta olmak üzere Kanada, Belçika ve Etiyopya gibi ülkelerdeki “sözde” 37 üst düzey yöneticisinin ismini verdiği öğrenildi.

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“GÜLEN BANA İÇ ÇAMAŞIRINI HEDİYE ETTİ”

Zanlının 2006’dan 2016’ya kadar İngiltere’de örgütün mütevelli heyetinde görev aldığını beyan ederek, “Bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldım. Bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yanına gittim. Burada Fetullah Gülen bana takke, tesbih ve kullandığı iç çamaşırını hediye etti” şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı O.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA