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İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

14:24 -
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İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Ege Üniversitesi yerleşkesindeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, inşaatta işçi olarak çalıştığı belirtilen kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kimlik bilgileri paylaşılmayan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ileri derecede şizofreni hastası olduğu ve Manisa’da tedavi gördüğü belirtilen bir şüpheliyi yakaladı. AA

cami Darp Ege Üniversitesi izmir Ölüm Polis Sağlık
Son güncelleme: 15:10 09.11.2019
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