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İnşaatta feci kaza

Çankırı'da bir inşaatta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

16:25 -
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Çankırı merkezde Atatürk Bulvarı’nda bir inşaatta asansörle inşaatın üst katına demir taşınırken bir inşaat demiri yere düştü. Düştüğü esnada aşağıda bulunan Satılmış K.’nın kolu ve bacağını parçalayarak yere saplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4 metrelik demir kesildi. 112 ekipleri ise yaralanan Satılmış K.’yı alarak Çankırı Devlet Hastanesine götürdü.

Olay yeri ekipleri incelemesini yaptıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri normale döndü. Olayda yaralanan Satılmış K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 16:54 31.08.2019
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