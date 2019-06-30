İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

Bursa İznik’te Roma imparatorluğu döneminden kalma kentin savunması için inşa edilen 4 bin 700 metre uzunluğundaki onarım işlemleri devam ediyor. Ancak iş güvenliğinin yeterince alınmadığını gören vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ YİNE YETERSİZ

Roma imparatorluğundan kalma surlarda işçiler yeterli güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışması, dün Gemlik Kaymakamlığı binasının dış cephesini onaran Halil Akçasu isimli işçinin düşerek hayatını kaybetmesini akıllara getirdi. Surlara kurulan iskelelerde işçilerin baret takmaması, koruyucu kemeri kullanmaması dünkü ölümlü kazadan yeterince ders çıkartılmadığını gösterdi.