İnsan kaçakçılarına büyük darbe

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

AVUKAT VE POLİSLER DE VAR

Soruşturma kapsımında düzenlenen üç ayrı operasyonda, üçü polis biri avukat 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet, 15 cep telefonu, 16 bin 755 euro, 8 bin 525 lira, 560 dolar, av tüfeği ve 31 fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri polis biri avukat 10 şüpheli tutuklanırken iki polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞOK EVİ’NDEN 271 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Şüphelilerin yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları yabancıları barındırdıkları adreslerde belirlendi. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren 330 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin başka bir yere götürülmek için bekletildiği ve çok sayıda kişinin bir arada kaldığı ‘şok evi’ olarak adlandırılan adreslere baskın düzenlendi. Polisin düzenlediği baskınlarda şok evlerinden çıkan 271 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine götürüldü.