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İnsan tacirinden şok sözler!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” demesi ‘pes’ dedirtti.

20:34 -
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39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs “göçmen kaçakçılığı suçundan” tutuklandı.

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KAMERALARA ŞOV YAPTI

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti. İHA

Son güncelleme: android-time 20:45 17.07.2019
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