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Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! İnsanlar ne zaman ağlar?

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda bugün yıllarca beklenilen bir ana kavuşmanın heyecanı ve mutluluk gözyaşları vardı. MEB öğretmen atamaları sonuçlarını bugün açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmen adaylarının sevinçleri görülmeyi değerdi. Haberimizden sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına ve atama.meb.gov.tr adresine erişebilirsiniz...

11:55 -
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Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! İnsanlar ne zaman ağlar?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için kura çekilişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.  20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı bilgisayar kurasıyla gerçekleşti. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

Son güncelleme: android-time 12:03 09.08.2019
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