Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! İnsanlar ne zaman ağlar?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için kura çekilişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı bilgisayar kurasıyla gerçekleşti. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.