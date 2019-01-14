Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnternette korkunç tuzak! Genç kızı kandırıp…

Adıyaman'da, internet üzerinden kandırarak Niğde'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

android-time 17:28
Haberler Gündem
İnternette korkunç tuzak! Genç kızı kandırıp…
Adıyaman'da, internet üzerinden kandırarak Niğde'den Adıyaman'a getirdikleri 17 yaşındaki kıza, günlük kiralanan evde zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre,  V.Ç. ve T.A., internet üzerinden Niğde’de oturan 17 yaşındaki Z.S. ile tanıştı. İkili, kızı kandırarak, Adıyaman’a gelmeye ikna etti. Ancak Z.S.’ye günlük kiraladıkları bir evde zorla fuhuş yaptırmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri bir operasyonla V.Ç. ve T.A.’yı gözaltına aldı.

İLGİLİ HABERJandarmada fuhuş operasyonu: 20'si kadın 24 gözaltıJandarmada fuhuş operasyonu: 20'si kadın 24 gözaltı

Fuhuş yaptırılan Z.S. ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.S. Niğde’deki ailesine teslim edilirken, V.Ç. ile T.A. adliyeye sevk edildi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar