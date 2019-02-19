İnternetten adres değişikliği yapılır mı? e Devlet üzerinden adres değişikliği hakkında merak edilenler…

Adres değişikliği vatandaşların çeşitli işleri konusunda büyük önem taşıyor. Adres değişikliğini internetten gerçekleştirmek için mobil imza detayı önem taşıyor. e-Devlet Kapısı vatandaşların, devlet kurumlarında olan işlerinin büyük bir bölümünü uzun kuyruklar beklemeden internet üzerinden kolayca yapmasını sağlıyor. Ancak ikametgah değişikliğini e devlet üzerinden yapabilmek için mobil imzaya ihtiyaç var. Adres değişikliği e Devlet'ten yapılıyor mu? İkamet adresi nasıl değiştirilir? sorularının cevapları…

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ALTERNATİFLERİ

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak.

İKAMETGAH BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sistemde yer alan hizmetlerden faydalanabilmek için T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Ardından ‘e-Hizmetler' bölümünden ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' altında yer alan ‘Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama' hizmetini bulun. Bu hizmete tıkladığınızda karşınıza işlem hakkında bilgilendirme yazısı çıkacaktır. Yazının hemen altında yer alan ‘Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum' butonunu işaretleyerek ‘Devat Et' butonuna tıklayın. Bu kez açılan ekranda belgeyi kimin için alacağınızı işaretlemeniz gerekiyor.

E DEVLET SİSTEMİNDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

2007 yılından itibaren Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların, ikamet ettikleri adresler veri tabanına kaydediliyor. İkamet değişikliği işleminin e devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi için mobil imzanız ya da elektronik imzanızın bulunması gereklidir. Yani bunlar olmadan adres değişikliği yapabilmeniz mümkün değildir. Mobil imza ve elektronik imza anlaşmalı kurumlardan alınabilen maliyeti yüksek ve vakit alan bir işlem. (noter tasdikli belge, aylık veya yıllık ücret, şahsi başvuru gibi) E devlet sistemi üzerinden sadece ikamet belgesi alabileceğinizi unutmayın!