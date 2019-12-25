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İnternetten yaptığı alışveriş sonrası gözlerine inanamadı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan bir vatandaş gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu.

20:09 -
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İnternetten yaptığı alışveriş sonrası gözlerine inanamadı!

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi.

Satın aldığı eşyalar yerine kum ve patates çıktı. İHA

Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı” yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.

ÜRÜN KAPIDA ÖDEMELİ TESLİM ALINDI

Mehmet Ecevit, “Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor” dedi. İHA

internet Sakarya
Son güncelleme: 20:13 25.12.2019
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