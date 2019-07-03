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Interpol’ün aradığı 2 kadın terörist Türkiye’ye girerken yakalandı

Interpol tarafından aranan, terör örgütü IŞİD üyesi, Rusya uyruklu 2 kadın, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 9 çocukla yakalandı. Suriye'de eşlerinin ölmesinin ardından sınırı geçtiklerini söyleyen kadınlar, adliyeye sevk edildi.

13:20 -
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Interpol’ün aradığı 2 kadın terörist Türkiye’ye girerken yakalandı

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, IŞİD üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye’de terör örgütü IŞİD’e yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

DHA

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