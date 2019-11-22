İntihar eden profesörün cenazesinde yürek burkan anlar

Samsun’da intihar eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde görevli Prof. Emine Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun için tören görev yaptığı üniversitede düzenlendi.

Törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Emin Kasap, “Emine bizim için bir mesai arkadaşının ötesinde, güler yüzlü bir dost olarak kalacak. Biz onu hep öyle hatırlayacağız. Allah mekanını cennet etsin, geride kalanlara sabır versin, çok üzgünüz” dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE MEKTUP BIRAKMIŞ

Emine Coşkun’un gözyaşlarına boğulan eşi, oğulları Ali ve Orkun, kol kola girerek ayakta durabildi. Psikolojik tedavi gördüğü ve intihar mektubu bıraktığı Coşkun’un cenazesi, Giresun’un Akçalı köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (İHA)