İntiharın ardından dram çıktı!

Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde yaşanan olayda Saffet G. önceki gün evde yalnız olduğu esnada ailesine not yazarak yaşama veda etti. Saffet G.’nin ailesine “Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım” şeklinde not bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan yazılı notta “Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm” şeklinde ifadeler olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.