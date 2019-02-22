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İntiharın ardından dram çıktı!

Tekirdağ’da ailesiyle beraber yaşayan 34 yaşındaki Saffet G. canına kıymıştı. Genç adamın uzun süre işsiz olduğu için intihar ettiği ortaya çıktı.

Tamer YAVUZ / Edirne
15:17 -
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İntiharın ardından dram çıktı!

Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde yaşanan olayda Saffet G. önceki gün evde yalnız olduğu esnada ailesine not yazarak yaşama veda etti. Saffet G.’nin ailesine “Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım” şeklinde not bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan yazılı notta “Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm” şeklinde ifadeler olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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