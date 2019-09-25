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‘İntikam’ yemini eden IŞİD’li tutuklandı

Adana'da 'intikam' yemini edip eylem yapmak isteyen terör örgütü IŞİD'lı Barış C. (26) tutuklandı.

10:31 -
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü IŞİD’in sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin yayınladığı 30 dakikalık sözde eylem çağrısı üzerine harekete geçti. IŞİD’li teröristlerin Konya, İzmir ve Malatya’da üzerinde Arapça ve Türkçe ve ‘Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız’ yazıları paylaştığını saptadı.

Adana’da Barış C.’nın aynı yazıyı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine, ekipler hakereke geçti. Bombalı ve bireysel eylem yapma hazırlığında bulunan şüpheli Seyhan ilçesinde yakalandı. Barış C.’nin ayrıca Gaziantep üzerinden Suriye’ye geçiş yapmak isterken yakalanıp 22 ay hapis yattığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda, paylaşımı kendi yapmadığını mahallede bulunan bir kahvehane gittiğini ve sosyal medya hesabını burada bulunan kişilerle ortak kullandığını söyledi. Sorgusu tamamlanan Barış C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Arapça Emniyet eylem Gaziantep IŞİD izmir Konya Malatya sosyal medya Suriye Terör terör örgütü TÜRKÇE
Son güncelleme: 10:40 25.09.2019
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