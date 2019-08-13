İpek’in uçağına binmeyen kalmamış!

Dava dosyasına, Akın İpek ve Cafer Tekin İpek'in sahibi olduğu ATP Havacılık şirketine ait özel uçakla seyahat eden kişilere ait liste de girdi. Buna göre AKP'den milletvekili olan Ali İhsan Arslan ve firari Hakan Şükür ile Abdullah Gül'ün koruma müdürü Osman Cangal'ın 2 Ekim 2013'te İpek Ailesi'ne ait uçakla Esenboğa Havaalanı'ndan çıkış yaptığı bilgisine yer verildi. Arslan ve Cangal'ın 17-25 Aralık sürecinden sonra da İpek Ailesi'nin uçağına binmeye devam etmesi dikkat çekti.

Kayıtlardan, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın kardeşi Ahmet Sait Kavurmacı'nın ise 4 Şubat 2011, 29 Mart 2012, 6 Aralık 2012, 12 Temmuz 2013'te bu uçağı kullandığı anlaşıldı. Telefondan en sık irtibat kurulan 200 numaraya yer verilen raporda, 468 kez Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 117 kez Suat Kılıç, 145 kez Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşme yapıldığı saptandı.