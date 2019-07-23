Irak Suriye’yi geçti! Türkiye’ye 2018’de 577 bin kişi göç etti

Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, 466 bin 890’ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye’den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2017’ye göre yüzde 27,7’lik artışla 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 53,3’ü erkekler, yüzde 46,7’si kadınlar olarak belirlendi.

Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 187 bin 178’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye’ye göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, 25-29 yaşlarındakiler yüzde 11,9 ile en yüksek oranı oluştururken, bunu yüzde 11,5 ile 20-24, yüzde 10,3 ile 30-34 yaşlarındakiler izledi.

Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göçün yüzde 15,7 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu takip etti.

EN FAZLA İSTANBUL GÖÇ ALDI

İstanbul, geçen yıl 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken, bu kenti 71 bin 337 kişiyle Ankara, 36 bin 674 kişiyle Antalya, 22 bin 660 kişiyle Bursa ve 14 bin 671 kişiyle İzmir izledi.

İstanbul aynı zamanda 113 bin 430 kişiyle en fazla göç veren il oldu. Bu kentin ardından 28 bin 410 kişiyle Ankara, 18 bin 408 kişiyle Antalya, 16 bin 789 kişiyle Gümüşhane ve 13 bin 468 kişiyle İzmir sıralandı.

EN ÇOK IRAK’TAN GÖÇ ALDI

Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,6 ile Irak vatandaşları alırken, bu ülkeyi yüzde 9,6 ile Afganistan, yüzde 8,4 ile Suriye, yüzde 7,5 ile Türkmenistan ve yüzde 6,8 ile İran takip etti.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 20,6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 7,4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5,4 ile Türkmenistan ve yüzde 4,9 ile İran izledi.

AA