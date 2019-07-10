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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

09:03 -
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist öldürüldü
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