Iraklı annenin velayet mücadelesi…

Düzce'de yaşayan biri 3 ve diğeri 5 yaşında iki çocuk annesi Iraklı Raghad Salamn 2016 yılında eşi Hayder Hussein'le Türkiye'ye geldi. Yaklaşık iki hafta tatil yaptıktan sonra Düzce'deki, göçmenlik bürosuna giden anne Irak'a dönerse hayatının tehlikeye gireceğini söyleyerek mültecilik başvurusunda bulundu. Ülkesine dönmeyen Raghad Salamn, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası da açtı. Düzce Aile Mahkemesinde görülen davada eşinin çocuklarını kaçırmak istediğini de iddia eden Iraklı Raghad çocukların velayetinin kendisine verilmesini istedi.

MAHKEME BOŞANMA DAVASINI REDDETTİ

Davalı eş Hayder Hussein ise duruşmada eşinin çocuklarını başka bir ülkeye kaçırma ihtimali olduğunu iddia etti. Eşiyle severek evlendiklerini anlatan Haydar Hussein eşine tokat atmadığını öne sürerek boşanmak istemediğini söyledi. Tanık ifadelerini de alan mahkeme boşanma davasını reddetti. Mülteci belgesi alan Iraklı anne çocuklarıyla birlikte Düzce'de annesinin yanına yerleşti.

IRAK MAHKEMESİ VELAYETİ BABAYA VERDİ

Eşi Haydar Hussein bu sefer de, Irak mahkemesi tarafından çocuklarının velayetinin kendisine verildiğini dair kararın tanınması için dava açtı. Düzce Aile Mahkemesi, Irak mahkemesinin verdiği kararı kabul ederek, iki çocuğun velayetinin babasına verilmesi kararının tanınmasına hükmetti.

ANNE, KARARA İSYAN ETTİ

Iraklı anne Raghad Salamn, çocuklarından ayrılmak istemediğini ifade ederek, “Türkiye'de kadın hukuku var diye biliyordum. Onun için buraya geldim. Ama mahkeme Irak hukukunu tanıdı” diyerek karara isyan etti. Iraklı anne, “Benim tanıklarım var. Hayder Hussein çocuklarımı kaçırmaya çalıştı. Ben barışmak istemiyorum. Türkiye'de çocuklarımla rahat yaşamak istiyorum. Burada boşanma davası açtım ama mahkeme bunu reddetti, Irak hukuku uygulandı. Bu karara itiraz edeceğim. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum” dedi.

“IRAK'IN KARARI TÜRKİYE'DEKİ ANAYASAL HAKLARA AYKIRI”

Avukat Ahmet Başcı, Irak mahkemesi tarafından verilen kararın Türkiye'deki anayasal haklara aykırı olduğunu ifade ederek, “Çocukların yaşları dikkate alındığı zaman ve Irak mahkemesince annenin beyanları olmaksızın verilen karar anayasal haklara aykırı olduğu için çocukların anneleriyle birlikte Türkiye'de kalmaları için hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.