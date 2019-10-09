Iraklı iş insanına nargile tuzağı

Türkiye ve Irak arasında bakliyat ticareti yapan Iraklı iş insanı Ali Yusuf A. 26 Eylül'de İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizlerini bekleyen Iraklı Ali Yusuf A. yanına gelerek kendisini iş insanı olarak tanıtan Suriyeli Tarek J. ile kısa sürede dost oldu.

SİLAHLA GASP ETTİ, ARAÇTAN ATTI

Fatih'te bir otele yerleşen Iraklı iş insanı 28 Eylül'de akşam saatlerinde kendisini arayarak, “Seni çok güzel nargile yapan bir yere götüreceğim” diyen Suriyeli Tarek J.'nin davetini kabul etti. Tarek J.'nin kullandığı araca binen Iraklı iş insanı hayatının şokunu yaşadı. Araca bindiği anda belindeki tabancayı çıkaran Tarek J. Iraklı iş insanının üzerinde bulunan yaklaşık 200 bin lirayı gasp ettikten sonra aracı sürmeye başladı. Araç seyir halindeyken, kapıyı açan Tarek J. Iraklı iş insanını araçtan atarak kaçtı. Araçtan düşerek hafif şekilde yaralanan Iraklı iş insanı durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından gasp şüphelisinin Avcılar'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tarek J. gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyette sorguya alınan Suriyeli Tarek J.'nin sığınmacı olarak İstanbul'a geldiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli Tarek J. tutuklandı.