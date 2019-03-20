Iraklıların kız meselesinde kan aktı!

Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bulunan banklarda oturan Ammar R.M., Khalıd M.J. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir genç, yolda yürüyen Irak uyruklu başka bir grubun içinde bulunan kızlara baktı. Bu sebepten iki grup arasında çıkan kavgada, bıçaklı saldırıya uğrayan Iraklı 3 genç yaralandı.

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Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince 3 yaralı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavialtına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA