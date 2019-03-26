Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Irak’taki saldırı anını askerlerimiz böyle anlattı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırı girişimini anlattığı videoyu paylaştı.

19:13 -
Haberler Gündem

TSK tarafından yapılan paylaşımda, askerler, arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ve Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel’in kahramanca şehit olmalarını anlattı. TSK tarafından yapılan videolu paylaşım, “Terörü kaynağında bitirme hedefleri doğrultusunda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler hukukundan doğan haklarını kullanarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde kurduğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını terör tehdidinden uzak tutuyor” notuyla paylaşıldı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:18 26.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more