İran rejim muhalifi İstanbul’da öldürüldü

Şişli'de 14 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında bir otomobilden açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ö. ve Mesut Mevlevi isimli iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mesut Mevlevi yaşamını yitirdi.

İRAN REJİM MUHALİFİ ÇIKTI

İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin kimliği ise şaşırttı.

Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat görevlisi olduğu öne sürüldü.

İran rejimine muhalifliği ile bilinen Mesut Mevlevi bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Mesut Mevlevi'nin infaz edildiği öne sürülürken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların peşine düştü.