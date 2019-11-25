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İran rejim muhalifi İstanbul’da öldürüldü

İstanbul Şişli’de 14 Kasım gecesi yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Şahsın İranlı eski istihbarat görevlisi ve rejim muhalifi olarak bilinen Mesut Mevlevi olduğu ortaya çıktı.

Tugay SADAY
08:36 -
Haberler Gündem
İran rejim muhalifi İstanbul’da öldürüldü

Şişli'de 14 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında bir otomobilden açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralanmıştı.

FOTO:DHA – İstanbul’da düzenlenen saldırının failleri aranıyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ö. ve Mesut Mevlevi isimli iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mesut Mevlevi yaşamını yitirdi.

İRAN REJİM MUHALİFİ ÇIKTI

İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin kimliği ise şaşırttı.

Mesut Mevlevi, Haşimi Rafsancani ile birlikte…

Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat görevlisi olduğu öne sürüldü.

İran rejimine muhalifliği ile bilinen Mesut Mevlevi bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Mesut Mevlevi'nin infaz edildiği öne sürülürken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların peşine düştü.

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Son güncelleme: 08:37 25.11.2019
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