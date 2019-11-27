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İranlı ajanı öldüren şüpheli yakalandı

İstanbul Şişli’de 14 Kasım Günü gece saatlerinde yolda yürüdüğü esnada İranlı eski istihbarat görevlisi olduğu iddia edilen ve rejim muhalifi olarak bilinen Mesut Mevlevi öldürülmüştü. MİT ve İstanbul polisinin ortak çalışması sonucu silahlı saldırı düzenleyen Abdullah K. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tugay SADAY
23:00 -
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İranlı ajanı öldüren şüpheli yakalandı

Şişli'de 14 Kasım Günü gece saat 22.00 açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ö. ve Mesut Mevlevi isimli iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu kurtarılamayan İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin kimliği ise şaşırttı.

İRAN REJİM MUHALİFİ ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat görevlisi olduğu öne sürüldü. İran rejimine muhalifliği ile bilinen Mesut Mevlevi bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

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MİT VE EMNİYET ORTAK OPERASYONU İLE YAKALANDI

Mesut Mevlevi'nin infaz edildiği öne sürülürken, olayla ilgili MİT ve İstanbul Polisi çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli belirlenerek takip başlatıldı. Takipler sonucu Abdullah K. isimli silahlı saldırgan ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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Son güncelleme: 23:20 27.11.2019
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