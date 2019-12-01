İranlı istihbaratçının ölümüyle ilgili 7 tutuklama

Şişli’de öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin (32) öldürülmesine ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Öldürmeye azmettirme’ ve ‘Öldürmeye yardım’ suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi Şişli Esenetepe Mahallesi’nde 14 Kasım tarihinde arkadaşıyla yolda yürürken vurulmuş, hastanede hayatını kaybetmişti. MİT ve emniyetin çalışmasıyla Arnavutköy’de Meslevi’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile zanlının saklanmasına ve silah teminine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı, daha sonra olayla ilgili 6 kişiyi daha yakalayarak gözaltına almışlardı. (İHA)