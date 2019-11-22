İrem’in katili Afgan çoban cinayeti anlattı

Geçen ağustos ayında Eskişehir’de para karşı cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiği İrem Ayrancı’yı öldüren Afgan uyruklu İzzetullah Entuzam hakim karşısına çıktı.

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Entuzam, 30 yaşındaki İrem Ayrancı’yla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini, daha fazla para istediği için aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, şunları söyledi:

“TANIMADIĞIM BİR NUMARA ARAMIŞ”

“Bir süre önce Eskişehir’e gelerek çobanlık yapmaya başladım. Hayvanları otlatmaya gittiğimde cep telefonumu yanıma almam. Akşam kulübeme döndüğümde tanımadığım bir numara beni aramış. Numarayı aradım, bir kadın çıktı. Bir süre sohbet ettik, para karşılığı beraber olabileceğini söyledi.”

“POLİSE ŞİKAYETLE TEHDİT ETTİ”

“Adresini istedim, evine gittim. 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarı çıktık. Karnını doyurdu, marketten alışveriş yaparak evine geri döndük. Tekrar birlikte olmak için para istedi. ‘Yok’ dedim, bağırmaya başladı. Bana ‘Sen köpeksin, seni, bana tecavüz etti diye polise şikayet edeceğim’ dedi. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerindeki bıçağı alarak vücudunun çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım.”

Duruşma, tanık ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

KAYIP CEP TELEFONU SAYESİNDE KATİL YAKALANDI

Tepebaşı’nda bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı’dan haber alamayan yakınları, polisi aradı. Adrese giden ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde Ayrancı’yı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Genç kadının evde bulunamayan cep telefonunun izini süren Cinayet Büro ekipleri, katil zanlısı olarak Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam’ı yakaladı. (DHA)