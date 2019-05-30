İş yeri sahibinin dövdüğü kadından şok açıklama!

Bilet satış bölümünde çalışan darp edilen Gaye Akıl o akşam yaşadıklarını anlattı. Akıl, “19 Nisan gecesi Beşiktaş’taki eğlence merkezimizde yabancı bir grubu ağırlamak üzere bilet gişesinde bir arkadaşımla beraber çalışmaktaydım. Bilet gişesinde yoğunluk olmadığı için arkadaşımla konser üzerine sohbet ederken bir anda mekanın mülk sahibi Şahin Şeker geldi ve arkadaşıma ayağa kalkmasını söyledi. Arkadaşım ayağı kalktı. Ne olduğunu anlayamadan bir tane tokat attı. Sonra bir anda bana hışımla dönerek masaya vurdu ve ‘ayağa kalkacaksın’ dedi. Ki zaten ben o anda korkudan ayağa kalkmıştım. Sakin olmasını, geldiğini görmediğimi söylerken bir anda tokat atmaya başladı bana. Sürekli sakin olması için özür diledim. Geldiğinizi görmedim dememe rağmen art arda tokat atmaya başladı” dedi.

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“SENİ ÖLDÜRÜRÜM AYAKLARINI KIRARIM’ DİYEREK TEHDİT ETTİ”

Akıl şöyle devam etti:

“Bir an önce oradan çıkmak zorunda hissettim kendimi. Dışarı çıkmak üzere kapıya doğru yöneldim. O anda arkamdan bağırmaya başladı. ‘Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm. Ayaklarını kırarım.’ diyerek hakaretler, tehditler, küfürler etmeye başladı. Gayri ihtiyari, döndüm baktım ben de. Nasıl yaptı bilmiyorum, bir an saçıma yapıştı arkamdan. Kafamı sallayıp duvara, cama vurdu. Baya sarstı beni itekledi, tekme attı. Yanımdaki arkadaşım beni korumaya çalışırken ona yine hamleler yapmaya başladı. Diğer bir arkadaşım ona sarılarak beni onun elinden kurtarmaya çalıştı. Ama yapamadık nasıl bir kuvvet vardı o anda bilemiyorum. O arada tam oğlu kapıdan içeri girdi saçımdan sürüklerken beni. Göz göze geldik ama hiçbir şey yapmadı. Sadece baktı. Kendi elemanı olan otopark görevlisi de hiç müdahale etmedi. Sonra kapıyı açtı ve beni iterek dışarı attı. O arada markamızın sahibi, işletmeci, patronum geldi duyar duymaz. Ne olduğunu anlayamadı bir anda. Marka sahibi ‘Şu anda burada işimiz bitmiştir. Toplanın arkadaşlar gidiyoruz.’ dedi ve biz birlikte oradan dışarı çıktık.”

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“SOSYAL MEDYADAN SESİMİZİ DUYURMAYA KARAR VERDİK”

Olaydan sonra hastaneden darp raporu alıp, sonra karakolda ifade veren Akıl, “İfademi verdim. Kamera kayıtlarına karakola teslim ettim. Olaydan 3 gün sonra Şahin Şeker’in ifade vermek için karakola gittiği bilgisini aldım. Fakat sonra herhangi bir süreç işlemedi. 15 gün sonra savcılığa gittik avukatımızla beraber. Dosyanın savcılığa gelmediğini öğrendik. Sonra yeniden ifade verip kamera kayıtlarını savcılığa teslim ettik. Onun üzerinden 20 gün geçti hala dönüş olmadı. Böyle olunca en sonunda sosyal medyadan sesimizi duyurmaya karar verdik. Sürecin bir an önce başlaması gerekiyordu. Ve dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden kendi sayfamdan bunu paylaştım. 24 saat geçmeden Şahin Şeker gözaltına alındı. Şu andaki durumunu bilmiyorum” diye konuştu.

“EVDE TEK BAŞIMA KALAMIYORUM”

Gaye Akıl, “O anda hiçbir tepki veremedim zaten dondum kaldım. Ne müdahale edebildim. Sadece sürekli özür dilediğimi hatırlıyorum. Geldiğini görmediğimi söyledim. Olayın şokunu daha sonra yavaş yavaş atmaya başladım. Hala olayın etkisindeyim aslında. Ona benzeyen birini gördüğümde sokakta panik oluyorum, korkuyorum. Evde tek başıma kalamıyorum. Kapıları 3 kere kilitliyorum. Korkuyorum açıkçası. Şu saatten sonra bana bir şey yapar mı bilmiyorum. Tedirgin oluyorum, çocuğum var evde. O yüzden çok huzurlu değilim. Ama biliyorum ki arkamda çok büyük bir ailem var markam var. Onların bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Yazılı ve görsel basından sosyal medya üzerinden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“CEZA ALMASINI İSTİYORUM”

Gaye Akıl, “Mahkemeye çıkmayı bekliyorum. İfadesini duymak istiyorum ne dediğini bilmiyorum çünkü. Neden böyle davrandığını öğrenmek istiyorum kendi ağzından. Ve ceza almasını istiyorum. Topluma örnek olmasını istiyorum” dedi. DHA