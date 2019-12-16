İşçi servisi ile vinç çarpıştı: 12 yaralı

Çanakkale-İzmir kara yolunun Güzelyalı köyü mevkisinde aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen servis minibüsü ile vinç çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Minibüsün, merkeze bağlı Kumkale köyüne işçileri götürmek üzere Çanakkale’den hareket ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. (AA)