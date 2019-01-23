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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı.

19:31 -
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Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula karayolunun 6’ncı kilometresinde, Kınık Rampası mevkisinde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil çarpıştı.

FOTO: DHA- MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

FOTO: DHA- MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri, minibüsteki işçiler Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:39 23.01.2019
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