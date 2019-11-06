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İşçi servisi tabelaya çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi, yön tabelasının direğine çarptı.

08:49 -
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İşçi servisi tabelaya çarptı: 10 yaralı

Kaza, Dr. Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ahmet Kar yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 46 S 0771 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Kar ile araçtaki 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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