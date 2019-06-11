İSG 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İş Güvenliği Sınavı sonuçları için geri sayım…

İSG tüm Türkiye’de 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulandı. İSG sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, 2019 Sınav takviminde İSG sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yer verdi.İşte merakla araştırılan o tarih…

İSG 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları, 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

İSG NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.