İSG sınavı 2019 yılında ne zaman? İşte iş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu

ÖSYM Başkanlığı sitesinde yayınlanan duyuruda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 1. dönem başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Her yıl 2 dönem olarak gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavları ile ilgili 2019 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Bilindiği üzere işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. İSG başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? 2019 yılında İSG sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İşte İSG hakkında tüm detaylar…

İSG SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

2019-İSG 1. Dönem Sınavı Mayıs 2019 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019 İSG 1. Dönem) başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Buna göre 2019 İSG 1. Dönem Sınavı başvuruları 4-11 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 18 Nisan 2019 olarak belirlendi. 2019 İSG 1. Dönem 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 19 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

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İSG İKİNCİ SINAVLARI TARİHİ

Açıklanan takvime göre iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) adaylarının ikinci sınavları 18 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

2019 İSG 1. Dönem Sınavında adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak ve her testte 50 soru yer alacak. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılan sınavlarda soru içeriklerinin farklı olabilme ihtimali vardır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 75 dakika sürecek.

2019 İSG 2. Dönem başvuruları 25 Ekim – 6 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 14 Kasım 2019 olarak belirlendi. 2019 İSG 2. Dönem 14 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 7 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.