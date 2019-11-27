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IŞİD şüphelisi iki yabancı Hatay’da tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gittiği iddia edilen iki yabancı uyruklu tutuklandı.

16:50 -
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IŞİD şüphelisi iki yabancı Hatay’da tutuklandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Rus Dimitri M. (27) ile Özbek Ernest I’nın (26) terör örgütü IŞİD’e katılmak için İstanbul’a geldiği, daha sonra otobüsle Hatay’a hareket ettikleri bilgisine ulaştı.

INTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Belen ilçesinde otobüsü durduran polis, iki şüpheliyi yakaladı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlıların, internet üzerinden tanışıp, İstanbul’da buluştuktan sonra Suriye’ye gitmeyi planladığı iddia edildi. (AA)

Emniyet Hatay internet IŞİD istanbul Polis Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 16:54 27.11.2019
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